"Здав" соратник: з'явилося нове відео допиту Протасевича

У мережі з'явилося нове відео допиту засновника опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, головного редактора ресурсу "Білорусь головного мозку" Романа Протасевича, на якому він стверджує, що про його переміщення білоруській владі повідомив один з його соратників, повідомляє Деловая столица.

Відео оприлюднив білоруський державний телеканал ОНТ.

Так, за словами Протасевича, у нього був дуже серйозний конфлікт з одним зі своїх соратників. І після того, як він сказав цьому соратнику про свої плани летіти з Греції до Литви, він був затриманий в Мінську.

"У мене був особистий конфлікт тільки з однією людиною… Я не знаю, чи є ця ситуація продовженням цього конфлікту, але я думав, що в принципі це можливо. Єдиний раз, коли я розповів, як буду летіти, це було в робочому чаті за 40 хвилин, в якому є ця людина" , — сказав журналіст.

Протасевич також додав, що у цього соратника є звʼязки з так званими "кіберпартизанами", які поширювали повідомлення про "замінування" обʼєктів.