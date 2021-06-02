Зустріч Байдена з Путіним: в Женеві порушать питання України

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі перерахувала теми, які президент США Джо Байден має намір обговорити на зустрічі в Женеві з главою Кремля Володимиром Путіним. Серед них вона назвала й Україну, повідомляє Страна.ua.

Про це Паскі сказала 2 червня на регулярному брифінгу для журналістів, який транслювався на Ютубі Білого дому.