Зустріч Байдена з Путіним: в Женеві порушать питання України
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі перерахувала теми, які президент США Джо Байден має намір обговорити на зустрічі в Женеві з главою Кремля Володимиром Путіним. Серед них вона назвала й Україну, повідомляє Страна.ua.
Про це Паскі сказала 2 червня на регулярному брифінгу для журналістів, який транслювався на Ютубі Білого дому.
"Президент вважає, що є цілий ряд тем, які ми повинні обговорити на цій зустрічі. У нас буде більше інформації про них, можливо, за кілька днів до зустрічі, в тому числі й по його порядку. Безумовно, серед тем будуть кібератаки та використання вірусів-вимагачів, надання притулку злочинним організаціям на території країни, а також їх агресивні дії в Україні. Крім того, в їх числі будуть наші сфери, в яких є можливість спільної роботи, включаючи ядерний потенціал і нестабільність. Так що є що обговорити", - запевнила Дженніфер Псакі.