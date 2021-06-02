Співробітника СБУ, який побив жінку-поліцейського виправдав суд

П'яний СБУшник, начальник одного з відділів, радник і консультант Анатолій Сікора їхав п'яним за кермом авто. Його зупинила жінка-поліцейський Марія Семенюк за що поплатилася своїм здоров'ям, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook. Чоловік почав жорстоко бити патрульну і навіть мало її не задушив. Після цього інциденту жінці знадобилася госпіталізація, у неї залишилося багато синців.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Оксана Іванівна Маргітич розглядала справу Анатолія Сікори і виправдала його дії.

"Інстинктивна реакція обвинуваченого на несподіване для нього насильство і спроби запобігти небезпеці для здоров'я" , - так вона пояснила насильство над жінкою і повністю виправдала обвинуваченого.

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