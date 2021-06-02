Співробітника СБУ, який побив жінку-поліцейського виправдав суд
П'яний СБУшник, начальник одного з відділів, радник і консультант Анатолій Сікора їхав п'яним за кермом авто. Його зупинила жінка-поліцейський Марія Семенюк за що поплатилася своїм здоров'ям, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook. Чоловік почав жорстоко бити патрульну і навіть мало її не задушив. Після цього інциденту жінці знадобилася госпіталізація, у неї залишилося багато синців.
Суддя Мукачівського міськрайонного суду Оксана Іванівна Маргітич розглядала справу Анатолія Сікори і виправдала його дії.
"Інстинктивна реакція обвинуваченого на несподіване для нього насильство і спроби запобігти небезпеці для здоров'я", - так вона пояснила насильство над жінкою і повністю виправдала обвинуваченого.
Користувачі мережі прокоментували це.
- То було питання "Кому дзвонити, коли вбиває поліція?". Тепер нове питання "Кому дзвонити, коли вбивають поліцію?". Що далі?
- Треба було застосувати зброю;
- У цій ситуації мені цікава думка потерпілої. Впевнена, що дівчина вірить в те, що робить;
- Треба було йому пальнути в ногу! Щоб знав;
- Є запит на справедливість, але суддя так не вважає;
- Обох залишить всього: посад, майна, грошей або по 10 років без внесення застави;
- Її халупа була у вас на відео будинку суддів. Тепер все стало на свої місця.