Держдеп запропонував мільйони за дані про лідера "Аль-Каїди" Абу Убайди

Держдепартамент пропонує винагороду в розмірі до $ 7 млн за інформацію, що веде до встановлення місцеперебування Абу Убайди Юсуфа аль-Анабі, ватажка терористичного угруповання "Аль-Каїда в країнах ісламського Магріба, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться в прес-релізі Держдепу.

"Програма <...> Держдепартаменту пропонує нагороду до $ 7 млн за інформацію, що веде до встановлення місцеперебування або ідентифікації Абу Убайди Юсуфа аль-Анабі, лідера терористичної організації" Аль-Каїда в країнах ісламського Магріба" , - йдеться в заяві.

У ньому наголошується, що в листопаді 2020 року угруповання оголосила аль-Анабі новим лідером після того, як попередній глава Абдельмалек Друкдель був ліквідований спецназом Збройних сил Франції в червні 2020 року.