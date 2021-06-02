В Ізраїлі формується уряд без Нетаньяху

В Ізраїлі створено нову коаліцію без участі партії "Лікуд" чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, повідомляє Ділова столиця.

Лідер ізраїльської партії "Яміна" Нафталі Беннетт і глава партії "Еш Атід" Яїр Лапід завершили формування коаліції, передають ізраїльські ЗМІ.

За дві години до завершення часу, відведеного на формування нової коаліції, лідер партії "РААМ" Мансур Аббас підписав коаліційну угоду.

Формування коаліції затягнулося, оскільки Беннетт після сьогоднішніх переговорів з Нетаньяху висунув нову умову, проте сторонам все ж вдалося досягти угоди. Новий уряд має очолити саме Беннетт.

Відзначається, що Лапід має офіційно повідомити президенту про формування коаліції до 11:59 ранку четверга, 3 червня. Якщо лідер "Еш Атід" не встигне до цього часу, то повноваження на формування нового уряду перейдуть до Кнесету країни.

Нагадаємо, 24 травня 2020 року розпочався судовий процес у трьох справах проти Біньяміна Нетаньяху, якого звинувачують в корупції та обмані громадської довіри. Прем'єр назвав всі звинувачення проти себе сфабрикованими.