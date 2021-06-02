Під Рівним дівчинка захищаючи матір порізала ножем батька

У місті Костопіль Рівненської області 9-річна дівчинка поранила батька ножем. Нетверезий чоловік влаштував сварку з дружиною, яка переросла в бійку. Ставши свідком конфлікту батьків, дитина схопила кухонний ніж і встромив батькові в спину, повідомляє Факти.ICTV.

Швидку викликала сусідка сім'ї, яка почула гучні крики. Як розповідає фельдшер, крові було дуже багато, адже лезо ножа пробило легеню.

"В сім'ї виник конфлікт між подружжям, в результаті чого вони зробили між собою бійку, і в результаті цієї бійки малолітня дитина, можливо, на захист матері, завдала ножем удар в спину своєму батькові. Вона розповідає, що так, дійсно це відбувалося" , - розповідає Роман Максимчук, керівник слідчого відділення поліції Костополя.

Зараз з пораненим батьком вже все в порядку - його вже навіть відпустили додому з лікарні. Після цього, розповідають сусіди, скандалів у квартирі не чути.

Незабаром до будинку сім'ї повинні навідатися чиновники зі служби у справах дітей. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, проте підозрювана ще не досягла необхідного віку для укладення.