США запідозрили болгарського бізнесмена в створенні "каналу російського впливу"

Міністерство фінансів США заявило, що бізнесмен Васил Божков намагався організувати в Болгарії «канал російського впливу, повідомляє Лента.Ру.

Бізнесмен був серед трьох громадян Болгарії, проти яких Вашингтон ввів санкції, запідозривши їх у корупції.

«[Божков] планував надати в цьому році певну суму грошей колишньому болгарському чиновнику і болгарському політику, що повинно було допомогти Божкову створити канал для впливу на болгарських чиновників з боку російських політичних лідерів» , - заявили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Мінфін США ввів санкції проти трьох громадян Болгарії та 64 організацій через корупцію. Їх активи в США будуть заморожені, також санкції передбачають заборону для американських громадян на ведення будь-якого бізнесу з фігурантами з переліку.

Обмеження торкнулися бізнесмена Васила Божкова, колишнього депутата Народних зборів (парламенту) від партії «Рух за права і свободи» Деляна Пеєвскі та члена Національного бюро з контролю за спеціальними засобами розвідки Ілко Желязкова.