Журналістка з Данії зайнялася сексом під час інтерв'ю

Данська журналістка Луїза Фішер під час інтерв'ю у свінгер-клубі для Radio4 зайнялася сексом, повідомляє Коментарі.

Фрагмент ефіру був опублікований у Twitter радіостанції. Як пише Bild, 26-річна Луїза Фішер готувала матеріал про відновлення роботи розважального закладу Swingland недалеко від Копенгагена після пом'якшення заходів щодо боротьби з коронавірусом.

Журналістка питала гостей про їхні враження, і за її словами, не планувала інтимної близькості. Вона підійшла до гостей, які розмовляли на барі, поставила кілька запитань, а потім вони перейшли на велике ліжко.

"Мені здалося, що люди в клубі свінгерів набагато ввічливіші один з одним, ніж, наприклад, у звичайних барах чи клубах" , - зазначила Луїза.

Однак на записі чути стогони журналістки зі словами.

"Я думаю, це круто, коли наші репортери експериментують з іншою журналістикою" , - зазначила програмний менеджер радіостанції Тіна Крагелунд.