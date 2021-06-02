ФБР назвала хакерів, які атакували виробника м'яса JBS
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США приписує кібератаку на компанію JBS хакерських угруповань REvil і Sodinokibi, повідомляє ТАСС.
Про це йдеться в прес-службі відомства.
"Ми приписуємо REvil і Sodinokibi атаку на JBS і старанно працюємо над тим, щоб залучити зловмисників до правосуддя", - заявили в ФБР.
"Ми продовжуємо фокусувати наші зусилля на тому, щоб створювати ризики і наслідки, а також залучати до відповідальності винних дійових осіб", - додало відомство.
Раніше компанія JBS оголосила, що в неділю комп'ютерні мережі її північноамериканського та австралійського підрозділів піддалися кібератаці. За свідченням Білого дому, JBS заявила, що шкідливе програмне забезпечення застосувала злочинна організація, яка, на думку компанії, може перебувати в Росії.
Американська адміністрація стверджує, що контактує з російською владою з приводу цієї хакерської атаки, але не уточнює, чи передає Вашингтон Москві конкретну інформацію по цьому епізоду та чи готовий до двостороннього співробітництва по лінії правоохоронних органів. Розслідуванням інциденту займається ФБР.