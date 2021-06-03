Зміна клімату спровокує загрозу для банків

Американським регуляторам у загальному підсумку доведеться враховувати у вимогах до банківського капіталу ризики, пов'язані зі зміною клімату, заявив в інтерв'ю Reuters виконувач обов'язків голови Управління контролера грошового обігу США Майкл Хсу (Michael Hsu).

Йдеться про такі кліматичні ризики, як екстремальні погодні умови або серйозні зміни в нормативних актах, пов'язаних з екологією. Як саме врахувати ці ризики на практиці банківського нагляду, фахівці поки обговорюють, пояснив Хсу: необхідно провести ще ряд досліджень.

«Перш ніж ми доберемося до вирішального питання капіталу, належить виконати ще багато роботи» , - заявив глава регулятора.

Експерти по ризиках вважають, що зміни клімату можуть надати колосальний вплив на фінансову систему. Активи на суми в трильйони доларів можуть бути знищені і через фізичні загрози, такі як підвищення рівня моря, і через заходи, спрямовані на боротьбу з глобальним потеплінням.

Подібні заходи вже створюють тиск на бізнес: так, в травні екоактивістам вдалося завдати удару по планах розвитку низки найбільших нафтових компаній. У Британії до 2025 року зобов'яжуть звітувати про кліматичні ризики великі компанії та фінансові установи, причому аналогічні вимоги можуть поширити й на інші країни «Великої сімки»