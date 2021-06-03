У Польщі зросла кількість вакансій для заробітчан: беруть без досвіду

У Польщі на третину зросла кількість вакансій для українських заробітчан. Без досвіду роботи і спеціальності можна розраховувати на зарплату в розмірі від 26 до 45 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з даних кадрового порталу work.ua. Наприклад, пакувальники на фабриці шоколаду Milka в Варшаві (Польща) заробляють 29,1 – 38 тис. грн.

"Робоча зміна 10-11 годин. Робота 5 або 6 днів на тиждень. У суботу та по переробкам годин (при бажанні, можливо їх використовувати) тарифікація оплати праці вища, ніж стандартна погодинна оплата роботи в будні" , – йдеться в оголошенні.

Пакувальник печива на кондитерську фабрику Bahlsen в Кракові (Польща) заробляє 26-тис. грн. При цьому для роботи доведеться отримати офіційну візу, оформлення офіційне. Є також і сезонні пропозиції.

Наприклад, сортувальник саджанців полуниці в Польщі, залежно від кількості робочих днів, може заробляти від 30 до 50 тис. грн.

"Робота полягає в сортуванні саджанців полуниці шляхом складання саджанців в пучок, потім – в ящики" , – йдеться в оголошенні.

Робота сезонна, всього на 3-5 тижнів.

Пакувальник серветок EcoWipes в Варшаві (Польща) може претендувати на зарплату в розмірі 26-41,5 тис. грн. Згідно з аналітикою Jooble, найбільш затребуваними фахівцями в Польщі в 2021 році стали:

різноробочий – із зарплатою в межах 20000-28000 грн/міс;

пакувальник – 25000-35000 грн/міс;

вантажник – із зарплатою 20000-30000 грн/міс;

водій-далекобійник – заробітна плата 30000-75 0000 грн/міс;

будівельник – заробляє залежно від виду робіт 30000-45000 грн/міс;

прибиральник – 15000-20000 грн/міс;

швачка – 22000-35000 грн/міс;

зварювальник – 25000-50000 грн/міс;

водій – 28000-35000 грн/міс.

Тим часом Україна, як і багато країн, гостро відчуває дефіцит сезонної робочої сили. Тому тимчасової, нелегальної роботи, яку можна запропонувати заробітчанам, які повернулися, – багато, стверджує експертка ринку праці Тетяна Пашкіна:

"Якщо ми говоримо про нелегальну роботу, підробіток тощо – я не сумніваюся, що така робота в нас є. У нас травень, і картопля сама себе не посадить, як то кажуть. Інші польові роботи також запитувані. Сезонно можуть бути затребувані ремонтники, ми бачили таку тенденцію торік. Знову ж, починається туристичний сезон. У курортних селищах можуть знадобитися помічники тандирників, мангальників, продавці солодкої вати, різноробочі в пансіонати, охоронці тощо".