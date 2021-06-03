Виявлені гігантські уламки поблизу Чумацького Шляху (фото)

У галактичній групі NGC 7232 поблизу від Чумацького Шляху виявили гігантські уламки. Вони складаються з холодного нейтрального атомарного водню (HI) і простягаються приблизно на 450 тисяч світлових років, повідомляє Обозреватель.

Як говориться в arXiv.org﻿, група NGC 7232 складається з як мінімум 19 галактик і розташована на відстані 78 мільйонів світлових років від нашої планети. Щоб розгледіти уламки, вчені скористалися радіотелескопом MeerKAT у Південній Африці.

Виявилося, що галактики в групі активно взаємодіють між собою, що виражається в різних структурах, наприклад, приливних хвостах, мостах та інших утвореннях із зірок і міжзоряної речовини. Вони виникають, коли приливні сили деформують кожну галактику, в результаті чого від них відкидаються хвости, де продовжують утворюватися зірки.

Зокрема, астрономи виявили протяжні уламки з холодного нейтрального атомарного водню, що знаходяться навколо ядра триплетної галактики, відомої як NGC 7232/3. Потоки речовини простягаються на 20 кутових хвилин, що відповідає 456 тисячам світлових років. Це приблизно в три рази перевищує протяжність області нейтрального атомарного водню в трійці галактик.

Приливні уламки містять HI із загальною масою 4,5 мільярда сонячних мас. Це більше половини повної маси водню, що знаходиться в NGC 7232/3.

NGC 7232/3, NGC 7233 і NGC 7232 втратили значну кількість HI, в той час як NGC 7232B, схоже, характеризується надлишком газу.

Однак вчені відзначили, що в цілому триплет NGC 7232/3 не страждає від дефіциту атомарного водню, який бере участь у зореутворенні, незважаючи на приливні ефекти.