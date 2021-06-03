Відтворена перша речовина, що з'явилася після Великого вибуху
За допомогою Великого адронного коллайдера вчені відтворили перше речовину, що з'явилося після Великого вибуху. Для цього вони розбивали частки свинцю зі швидкістю 99,9999991% від світлової (майже 300 тисяч км/с, повідомляє Обозреватель.
Як пише Live Science, через зіткнення частинок в коллайдері з'явився первісний тип матерії, відомий як кварк-глюонна плазма (QGP). Нову речовину спостерігали лише кілька секунд, але цього вистачило, що вчені змогли дослідити характеристики рідини, подібні рідини плазми.
"Це дослідження показує нам еволюцію QGP і в кінцевому підсумку можна припустити, як розвивався ранній Всесвіт в першу мікросекунду після Великого вибуху", – повідомив співавтор дослідження доцент Інституту Нільса Бора (Данія) Ю Чжоу.
Вчені пояснили, що в теорії після Великого вибуху Всесвіт був згустком енергії, перш ніж він став розширюватися, що дозволило йому досить охолонути для утворення матерії. Першими сутностями, що виникли були кварки, елементарна частинка, і глюони, які несуть в собі сильну силу, що склеює кварки. У міру подальшого охолодження Всесвіту ці частинки утворювали субатомні частинки, звані адронами, деякі з них відомі – це протони і нейтрони.
Нове відкриття дасть вченим зрозуміти, яким був Всесвіт в перші моменти його зародження після Великого вибуху. Додаткові дослідження можуть допомогти з'ясувати, як кварки і глюони були перетворені в протони та нейтрони.