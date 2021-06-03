Система міського транспорту Нью-Йорка піддалася кібератакам

Хакери проникли в комп'ютерні системи Управління міського транспорту Нью-Йорка, повідомляє Українська правда.

Управління отримало повідомлення від ФБР та інших федеральних агентств про те, що три з його 18 комп'ютерних систем знаходяться під загрозою, передає американське видання AP з посиланням на заяву Управління міського транспорту (MTA). Аналіз засвідчив, що жодна конфіденційна інформація не була вкрадена.

Про кібератаку вперше повідомила в середу The New York Times з посиланням на внутрішній документ, який не був оприлюднений. За даними Times, підозрювалося, що порушення пов'язане з Китаєм.

Як повідомляє Times, атаки на системи MTA, по всій видимості, були атаковані два дні в другий тиждень квітня і тривали як мінімум до 20 квітня. Водночас у заяві MTA Китай не згадується.

Згідно з документом MTA, хакери отримали доступ до систем, що використовуються компанією New York City Transit, яка контролює метро та автобуси, а також залізницю Лонг-Айленд і Метро-Норт.