Пентагон: противники США мають великий запас гіперзвукових ракет

Противники США створюють новий потенціал і мають у своєму розпорядженні значний арсенал гіперзвукових ракет, повідомляє ТАСС.

Про це заявив заступник директора по гіперзвуковим розробкам у відділі науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок Пентагону Майкл Уайт, виступаючи в середу в ході відеоконференції вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

"Наші противники мають значний запас балістичних ракет, вони розвивають значний запас гіперзвукових ракет" , - сказав він.

Уайт дав зрозуміти, що США відстають у питанні можливих запусків таких озброєнь за оперативними характеристиками.