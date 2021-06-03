Пентагон: противники США мають великий запас гіперзвукових ракет
Противники США створюють новий потенціал і мають у своєму розпорядженні значний арсенал гіперзвукових ракет, повідомляє ТАСС.
Про це заявив заступник директора по гіперзвуковим розробкам у відділі науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок Пентагону Майкл Уайт, виступаючи в середу в ході відеоконференції вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
"Наші противники мають значний запас балістичних ракет, вони розвивають значний запас гіперзвукових ракет", - сказав він.
Уайт дав зрозуміти, що США відстають у питанні можливих запусків таких озброєнь за оперативними характеристиками.
"Ми розвиваємо гіперзвукову систему, щоб гарантувати здатність контролювати тимчасові рамки протистояння, що необхідно для стримування майбутнього конфлікту", - додав представник Пентагону.