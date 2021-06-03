Експерти США та Німеччини обговорили "СП-2"

Радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван обговорив з радником канцлера Німеччини із закордонних справ і безпеки Яном Хеккер "Північний потік-2" і ряд інших регіональних і глобальних питань, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Експерти з обох урядів обговорили трубопровід "Північний потік-2", в тому числі заклопотаність США з приводу ризиків, які він представляє для України та європейської енергетичної безпеки" , - йдеться в повідомленні адміністрації США.

Крім того, вони говорили про "майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО, важливість забезпечення енергетичного майбутнього Європи, колективниі зусилля по обміну вакцинами проти COVID-19, координації в області кібербезпеки та реагування на атаки здирників, а також про пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, сахельский регіон і Західні Балкани" .

У свою чергу, заступник радника з національної безпеки Даліп Сінгх зустрівся з економічним радником канцлера ФРН Ларсом-Хендріком Реллером, щоб обговорити ряд економічних питань. Серед іншого обговорювалися майбутні зустрічі лідерів G7, розподіл доз вакцин, примусова праця, відновлення економіки після COVID-19 і безпеку мереж 5G.