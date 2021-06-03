РФ звинуватили в "руйнуванні бар'єрів міжнародного порядку"
Заступник голови комітету з міжнародних справ Сейму Аркадіуш Мулярчик звинуватив Росію в прагненні «зруйнувати бар'єри міжнародного порядку, повідомляє Лента.Ру.
Так Мулярчик відреагував на затримання колишнього виконавчого директора руху «Відкрита Росія», визнаного небажаним на території Росії, Андрія Пивоварова, передає видання Interia. На його думку, Москва прагне загострити конфлікт з Варшавою.
«Нам потрібно реагувати, озброюватися, нарощувати можливості армії. Це основне. Росіяни, по правді кажучи, розуміють тільки таку мову», - заявив парламентарій.