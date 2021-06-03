Податок на нерухомість: скільки доведеться віддати влітку

Українці до 1 липня отримають квитанції з сумою податку на нерухомість. Платити потрібно за будинки і квартири в тому випадку, якщо вони перевищують певну площу. На оплату податкова дає два місяці, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в ст. 266 Податкового кодексу України. Але якщо ви живете у великій (більш ніж 60 квадратів) квартирі або будинку (від 120 кв. м), а квитанцію не отримали, краще звернутися в місцеве відділення фіскальної служби. Можливо, квитанція загубилася в скриньці або її помилково не надіслали.

"Згідно зі ст. 266 Податкового кодексу, податкове зобов'язання може бути нараховане за звітні роки в межах 1095 днів. Тобто трьох років" , – йдеться в роз'ясненні податкової.

Якщо затримати платіж до 30 днів – штраф 10%, від 30 днів – штраф 20%. Якщо ж українець ігнорує повідомлення й відмовляється платити, майно, на яке нараховують податок, можуть заарештувати.

"Якщо поштова служба не може вручити податкове повідомлення через те, що платника немає за місцем реєстрації або він відмовився прийняти повідомлення, податкове повідомлення вважається врученим із дня, який поштова служба вказала в повідомленні про вручення" , – пояснюють податківці.

Оплачувати потрібно тільки "зайву площу". Для будинку це від 120 квадратів, а квартири – від 60 квадратних метрів. Платіжки приходять за минулий рік. Так, 2021-го потрібно буде заплатити за 2020-й. Розмір податку залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2021-му – 70,8 грн.