3 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день велосипеда, День народження парашута, День «Любов перемагає все», День засобів захисту від комах, Всесвітній день клишоногості, День уособлення авторитету, повідомляє УНИАН.

У США - День самогону, День яйця, День шоколадно-мигдального печива, День повторень, День свербіння, у Тайвані - День руху за заборону опіуму, в Таїланді - День народження королеви Сутхіди, у Чорногорії - День оголошення незалежності, в Уганді - День мучеників, в Австралії - День Мабо, у Намібії - День збройних сил, в Еквадорі - День гори Чимборасо.

Пам'ятні дати 3 червня, річниці та події

3 червня 1785 «народився» парашут - французький повітроплавець Франсуа Бланшар продемонстрував своє «дітище» в Лондоні. Сам Бланшар випробувати свій винахід не наважився і з висоти 300 м скинув на парашуті собаку. Він приземлився благополучно. Через рік у Гамбурзі Бланшар провів черговий експеримент - із неба на землю спустився баран. Першим сміливцем, який з парашутом стрибнув із повітряної кулі, став французький аеронавт Андре-Жак Гарнерен. Це сталося 22 жовтня 1797 року. Його стрибок із висоти 400 метрів над паризьким парком Монсо став першим в Європі.

У 1789 році шотландський мандрівник Олександр Маккензі відкрив річку в Канаді, названу його ім'ям - Маккензі.

У 1837 році під Лондоном був відкритий перший у світі Іподром для заїздів із перешкодами.

У 1970 році був синтезований перший штучний ген.

3 червня 2004 року в брюссельському передмісті Уккел відкрився найглибший у світі плавальний басейн, названий на честь знаменитого жюль-вернівського персонажа «Немо». Його глибина становить 33 метри.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 червня вшановує пам'ять рівноапостольної цариці Олени Константинопольської. Святу вважають покровителькою льону. У народі свято називали Оленин день, або Олена - Довгі льони. На Оленин день сіяли льон.

Що сьогодні не можна робити

У це свято заборонялося плести коси. Дівчата повинні були ходити з розпущеним волоссям. Вважалося, що якщо їх торкнеться Олена, то пасма стануть такими ж, як льон – м'якими, густими й довгими.

Прикмети на 3 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- негода - осінь буде сира;

- горобина буйно цвіте - до врожаю льону;

- зозуля кує цілий день - до гарної погоди найближчими днями;

- дощ із градом - 3 грудня йтиме сильний сніг.