Зарплати перерахують: Кабмін назвав дати і нові суми

В Україні мінімальна зарплата за три роки збільшиться з 6 до 7,6 тис. грн. У наступному році підвищення складе всього 200 грн. Так, з грудня мінімалка 2021-го збільшиться до 6,5 тис. грн, а з жовтня 2022-го – всього до 6,7 тис. грн.﻿ Про це йдеться в затвердженій бюджетній резолюції, повідомляє Обозреватель.

Мінімалка буде рости за наступним графіком:

з 01 січня 2022 року – 6 500 грн;

з 01 жовтня 2022 року – 6 700 грн;

з 01 січня 2023 року – 7 176 грн;

з 01 січня 2024 року – 7 665 грн.

На 2022-й витрати на оплату роботи працівників бюджетної сфери розраховані виходячи з прогнозного розміру посадового окладу працівника і мінімалки на рівні 2021 року. Тобто відчутної надбавки очікувати не варто.

"Уряд буде спрямовувати зусилля на зміну підходів до формування фондів оплати праці, грошового забезпечення та суддівської винагороди, зокрема, шляхом "відв’язки" розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб" , – йдеться в документі.

Нагадаємо, в Україні збільшення мінімалки перенесли з липня на грудень. Тільки в останній день місяця мінімальна зарплата зросте на 500 грн до 6500 грн. Мінімалка повинна бути на рівні 60-66% від медіанної зарплати, йдеться в результатах дослідження, яке провели на вимогу уряду Великобританії. Якщо використовувати обчислену залежність, то українці повинні отримувати не менш ніж 8-9 тис. грн.

З тим, що виправити ситуацію без кардинального підвищення мінімалки не можна, погоджується і вчена, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень при Національній академії наук Людмила Черенько.