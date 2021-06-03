Справи Майдану: ДБР оголосило про підозру чинному поліцейському

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру чинному співробітнику Національної поліції за перешкоджання журналістській діяльності під час Революції Гідності, повідомляє Новое время.

Співробітникові Нацполіції інкримінують умисне, на виконання явно злочинного наказу, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, а також перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, передає Офіс генерального прокурора.

За часів Майдану підозрюваний був старшим інспектором з особливих доручень відділу організації служби управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м.Києві.

За даними слідства 18 лютого 2014 року підозрюваний, перебуваючи в центральній частині Києва та діючи спільно зі співробітниками міліції особливого призначення Беркут, перешкоджав проведенню зборів громадян, а також незаконно затримав кореспондента та оператора 5 каналу, застосувавши насильство. В результаті тележурналістам були заподіяні тілесні ушкодження, пошкоджені відеокамера та інше професійне обладнання.