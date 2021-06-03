Хорватія змінила умови в'їзду в країну

Посол України в Хорватії Василь Кирилич заявив, що Хорватія пом'якшила умови в'їзду до країни, дозволивши надавати на кордоні негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону, повідомляє УНИАН.

Він нагадав, що раніше Хорватія вимагала ПЛР-тест на коронавірус, який був зроблений за 48 годин.