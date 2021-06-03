У Києві відкрилися пункти вакцинації педагогів

У кожному районі столиці в середу, 2 червня, відкрилися пункти COVID-вакцинації працівників установ освіти, повідомляє Кореспондент.

Про це інформувала прес-служба КМДА з посиланням на першого заступника голови адміністрації Миколу Поворозника.

"Фахівці Держпотребслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров'я налагодили процес вакцинації у центрах. Бригади вже почали робити щеплення" , - зазначив чиновник.

За його словами, педагогів завчасно запрошують на вакцинацію. Для ін'єкцій використовують вакцину Pfizer, яку надало МОЗ.

Щоб вакцинувати працівників освітнього колективу, нагадав Поворозник, керівнику закладу необхідно надати дані про охочих зробити щеплення в районний відділ освіти. Після цього їх через телефон запросять на конкретний день на вакцинацію.