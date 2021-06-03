NASA направить дві місії на Венеру

Американське Національне космічне агентство NASA у 2028-2030 роках відправить дві місії для вивчення планети Венера - DAVINCI+ і VERITAS, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що польоти до найближчого сусіда-планети Землі здійснять, щоб зрозуміти, "як Венера стала світом, схожим на пекло, коли у неї є стільки характеристик, схожих із характеристиками Землі" , передає прес-служба NASA.

Так, у рамках DAVINCI+ вчені планують вивчити склад атмосфери Венери, щоб визначити, як вона сформувалася і розвивалася, а також щоб з'ясувати, чи був колись на планеті океан.

Під час місії VERITAS співробітники NASA мають намір створити карту поверхні Венери, щоб вивчити геологічну історію планети, а також встановити причини, з яких Венера розвивалася не так, як Земля.

Як повідомляється, на підготовку до двох польотів на Венеру, які стануть першими за останні 50 років, агентство виділить близько мільярда доларів.