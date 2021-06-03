Можуть з'явитися стійкі до вакцин штами COVID-19 – ВООЗ

Спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про ймовірну появу стійких до наявних вакцин штамів коронавірусу, повідомляє РБК-Украина.

"Наразі я не думаю, що ми маємо якісь стійкі до (чинних) вакцин штами хвороби, але вони майже напевно рано чи пізно з'являться" , - сказав Набарро.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я сподівається спростити для громадськості зростаючу кількість штамів коронавірусу.