У ВООЗ заявили, що можлива поява стійких до вакцин штамів COVID-19
Спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про ймовірну появу стійких до наявних вакцин штамів коронавірусу, повідомляє РБК-Украина.
"Наразі я не думаю, що ми маємо якісь стійкі до (чинних) вакцин штами хвороби, але вони майже напевно рано чи пізно з'являться", - сказав Набарро.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я сподівається спростити для громадськості зростаючу кількість штамів коронавірусу.