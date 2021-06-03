Мінекономіки відкинуло паливний колапс в Україні через Білорусь

Якщо Білорусь припинить поставки палива до України, офіційний Київ за два тижні компенсує цей імпорт, заявив заступник міністра економіки Тарас Качка в ефірі телеканалу Україна 24, повідомляє Кореспондент.

За словами чиновника, припинення поставок Мінськом - це гіпотетична загроза, оскільки останніми днями виробники та постачальники білоруського бензину переконували, що співпраця триває.

"З іншого боку, вчора (1 червня - ред.) відбулася нарада Міненергетики, яка об'єднувала і виробників, і імпортерів, і мережі. І насправді критичний термін - це 10-14 днів, щоб замінити цей імпорт. Це дуже висококонкурентний ринок" , - підкреслив Качка.

Нарешті, заступник міністра пояснив, що великий обсяг імпорту з Білорусі пов'язаний тільки з фізичною близькістю Мозирського заводу до України.