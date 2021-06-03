Німеччина і Росія відновили авіаперельоти

Німеччина і Росія зняли заборону на авіарейси. Країни обмінялися відповідними дозволами, повідомляє Кореспондент.

Як заявили в найбільшій німецькій авіакомпанії Lufthansa, вони отримали від російської влади всі необхідні дозволи на польоти в Москву і Санкт-Петербург у червні. При цьому перший борт уже відправився в РФ.

У свою чергу, російські авіакомпанії Аерофлот і S7 Airlines також отримали дозволи від німецької сторони на польоти до Німеччини у плановому порядку.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Lufthansa скасувала заплановані на середу рейси в Москву і Санкт-Петербург і назад, які повинні були летіти в обхід Білорусі.