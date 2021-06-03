Курс валют НБУ на 3 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 3 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 2 июня, снизился на 9 коп до 27.34 за 1 доллар.

Евро подешевел на 20 коп до 33.33 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 3.72 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 38.71 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.37 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.47 за 1 польский злотый.