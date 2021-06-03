У Лондоні відкрили перший у світі "небесний басейн"

У південній частині Лондона з'явився перший в світі скай-пул – "небесний басейн" на висоті 40 метрів, який з'єднує два 12-етажних будинки. Так як дно ноу-хау повністю прозоре, створюється відчуття, що люди, які купаються в ньому, ніби літають в небі, повідомляє Телеграф.

Поплавати в скай-пулі, який створювали більше 10 років і витратили понад 1,5 млрд доларів, можуть тільки мешканці будинку. Крім того, тут же на даху, для них відкрився спа-салон, бар і оранжерея, де ростуть апельсинові дерева.

Цікаво, що як тільки басейн відкрився, середня ціна квартири в цьому будинку виросла до 1 мільйона доларів.