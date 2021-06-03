Duster, Qashqai і інші: як змінилися відомі авто з часом

Не секрет, що перед тим, як вирушити в продаж, новий автомобіль проходить довгий процес розробки, конструювання та доведення. Всі етапи розтягуються на кілька років. Авжеж, щось може піти не так, повідомляє Обозреватель.

Все починається з концепту, який обіцяє потенційним покупцям кращий автомобіль у світі. Однак з часом від машини залишається лише назва, а закони ринку змушують економити і спрощувати конструкцію та дизайн. Ми згадали дуже популярні автомобілі, які пройшли шлях від концепту до конвеєра і сильно змінилися.

Renault Duster

В Україні Renault Duster дуже затребуваний. У Західній Європі машина відома під ім'ям Dacia Duster. Перше покоління вирушило у виробництво в 2010. За рік до цього з такою ж назвою дебютував прототип. Однак в компанії знали, що в продаж піде зовсім інший кросовер – серійна модель до того моменту була практично готова.

З концептом Duster компанія Dacia продемонструвала потенціал. Джерело: Dacia

Покупці отримали досить простий бюджетний автомобіль, який розгубив всю оригінальність. Концепт виглядав дуже ефектно, з незвичними пропорціями і сміливими рішеннями.

Duster – дуже простий і дешевий автомобіль. Так він і виглядає. Джерело: Dacia

Nissan Qashqai

Сучасні компактні кросовери – це щось. Зручні в місті і в подорожах, місткі та практичні, економічні та відмінно виглядають. Nissan Qashqai – один з кращих представників свого сегменту. Коли в 2006 році з'явилося перше покоління моделі, покупці безповоротно закохалися в цю машину.

Концептуальний Nissan Qashqai отримав сміливі рішення, які не дісталися серійного виробництва. Джерело: Nissan

Однак однойменний концепт з'явився раніше – в 2004 році. Публіка добре оцінила прототип, який виглядав ефектно і дуже сучасно. Щоправда, автомобіль отримав занадто сміливі рішення, які через два роки так і не дісталися серійної моделі. Такими елементами стали задні двері, які відкривалися в зворотну сторону в стилі Rolls-Royce, і "повітряні" крісла в салоні без видимих опор. Втілити такі ідеї в масової машині – занадто дорога ідея, від цього відмовилися. І в цілому дизайн автомобіля, авжеж, став трохи простішим.

Всі полюбили Qashqai, але виглядав він досить скромно. Джерело: Nissan

Renault Megane

У 2008 році публіці показали дуже ефектний прототип, який демонстрував зовнішність одного з кращих європейських хетчбеків наступного покоління. Агресивний, низький і, здається, здатний моментально набрати високу швидкість – таким виглядав провісник нового Renault Megane. Ще й масивні двері відкривалися вгору – чи не машина мрії?

Megane в статусі концепту – неймовірно крута дизайнерська вправа. Джерело: Renault

Однак в тому ж році у виробництво вирушила дещо інша машина. Ім'я Megane залишилося, та дизайн сильно змінився. У передніх фарах ще можна було впізнати ефектний концепт, проте в іншому вигляд став набагато простішим. З приставкою Coupe в назві автомобіль з 3-дверним кузовом успадкував частину рішень прототипу, але втілення виявилося не таким сміливим.

Серійний Megane не був ефектною машиною, та виглядав акуратно і приємно. Джерело: Renault

3-дверний хетчбек намагався наблизитися до ефектного концепту. Не вийшло. Джерело: Renault

VW Scirocco

Це легендарне ім'я існувало з 1972 року, але в 1992 році історія моделі завершилася. Ім'я відродили в 2008-му, але автомобілю передував концепт – Volkswagen Iroc. Сміливий хетчбек з величезною щитовидною решіткою в передній частині виявився найсміливішим автомобілем VW. Але в серійної версії дизайн значно спростили. Чому?

Volkswagen Iroc запам'ятався дуже ефектною зовнішністю. Джерело: Volkswagen

Існує думка, що в Volkswagen злякалися внутрішньої конкуренції з колегою по концерну – Audi TT. Ці моделі розділили між собою безліч технічних рішень, включаючи платформу, двигуни і КПП. З огляду на те, що Scirocco пропонував більш просторий задній ряд крісел і місткий багажник, він міг з легкістю відібрати покупців у TT.