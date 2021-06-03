В Іспанії офіціантка відрізала пеніс свого шефа

В іспанській Каталонії жінка частково відрізала пеніс свого начальника, звинувативши його в зґвалтуванні, повідомляє Коментарі.

Офіціантка одного з барів Каталонії розповіла, що постійно піддавалася сексуальному насильству від свого роботодавця, пише El Pais. Однак в останній раз вирішила оборонятися. При спробі зґвалтування жінка схопила ніж і частково відрізала своєму кривдникові пеніс.

Жінку затримала поліція за звинуваченням у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Euro Weekly News зазначає, що чоловік був заарештований за звинуваченням у сексуальному насильстві. Зараз він знаходиться в лікарні. Чи зуміли медики пришити на місце геніталії, поки невідомо.

За інформацією ЗМІ, насильник і його жертва - вихідці з Бангладеш.