Счета "фопов" начали блокировать за долги по коммуналке
Электронные государственные сервисы в Украине иногда становятся причиной проблем вместо того, чтобы облегчать жизнь гражданам и бизнесу, повідомляє UBR.
В первую очередь с трудностями начали сталкиваться "фопы". Налоговая приписывает им непонятно откуда взявшееся квадратные метры, отказывают в регистрации предприятий и переходе на "упрощенку" из-за коммунальных долгов.
Причем в этих квартирах бизнесмены могут уже давно не жить. К тому же особо никого не волнует, что даже если долги и числятся за жильем, то – за физлицами. А блокируют счета – предпринимательские.
Вместо компенсации – долги "от родственников"
С одной из таких проблем столкнулась украинская предпринимательница, работающая в сфере торговли.
Она подала заявку в "Дію" на получение "карантинной" компенсации бизнесу в размере 8 тыс. грн. Она зарегистрирована как физлицо-предприниматель (ФЛП).
Получить обещанную правительством сумму она не смогла. Напротив, система нашла у нее многотысячные долги по коммуналке по месту прописки в другом городе. Там она давно уже не живет и не знала, что ее родные не платили за коммунальные услуги.
В результате – блокировка счета и карты "фопа". Предпринимательница пыталась получить квитанции об уплате коммуналки у своих родственников, но получила отказ.
"Адвокат ей посоветовал отказываться от доли в общей квартире, которую она должна была получить как наследница", – рассказала подробности этой истории аналитик компании "Адамант Капитал" Инна Звягинцева, с чьей знакомой и приключились данные трудности.
Приписали лишнюю жилплощадь
Журналистка Светлана Егармина, работающая на фрилансе и зарегистрированная как ФЛП, также столкнулась с проблемой "неожиданного долга". В прошлом году с помощью "Дії" она попыталась перейти на упрощенную систему налогообложения, но с удивлением узнала о задолженности за квартиру.
Ситуация прояснилась после регистрации в электронном кабинете налогоплательщика. Там отобразилась информация о долге за квартиру Харьковской области, где Светлана Егармина уже давно не живет после переезда в Киев.
Оказалось, что налоговая ошибочно "приписала" ей еще одну "жилплощадь" по старому адресу в поселке в Харьковской области. Чтобы побыстрее перейти на "упрощенку", она уплатила штраф в несколько сотен гривен.
Все это происходило в прошлом году, во время "жесткого локдауна и карантина". Деньги государство до сих пор не вернуло. Из-за вышеописанного казуса сотрудничество со Светланой Егарминой обходились заказчикам "дороже", чем на упрощенке.
"Клиенты согласились платить "за меня" больше", – отметила она.
"Дія" ни при чем – ответ Минцифры
В Министерстве цифровой трансформации отвергли все обвинения в адрес "Дії". Там объяснили, что в момент создания заявки на единовременную материальную помощь ФЛП и наемным работникам "Дія" проверяет в реестре Пенсионного фонда, подходит ли под условия пользователь.
"Долги по коммуналке в "Дії" не отображаются и не могут отображаться, ведь компании по оплате "коммуналки" в каждом городе частные, со своими базами, и никак не связаны общей базой данных", – ответили в пресс-службе Минцифры.
В ведомстве отметили при этом, что "Дія" не знает ничего о счетах человека "и тем более не может заблокировать их". В момент авторизации через банк "Дія" "подтягивает" из него дату рождения, регистрационный код учетной карточки налогоплательщика и ФИО, но не имеет доступа к счетам.
"Цифровой поводок"
Телеком-эксперт Роман Химич не пользуется мобильным приложением "Дія", потому что у него возник ряд вопросов по поводу защиты персональных данных. Первое, что его насторожило – слишком тесная интеграция Минцифры и Министерства внутренних дел (МВД).
И если первое из названных ведомств создано относительно недавно, то второе – хорошо известно украинцам и "ничего хорошего от него они не ждут".
"Дію" он назвал
"цифровым поводком, которые граждане добровольно надевают себе на шею".
Эксперт описал вероятные сценарии использования "совсем не во благо населения". Например, принудительное оповещение о различных повестках в суд, военкомат, от миграционной или исполнительной служб и т.д.
Как оказалось, интеграция различных баз данных разных ведомств привела не только к оптимизации, но и к возникновению проблем у ряда украинских граждан.