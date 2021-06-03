Стало відомо, як Єлизавета II відзначить платиновий ювілей у 2022 році

У 2022 році королева Великобританії Єлизавета II відзначить 70-річчя з дня свого вступу на британський престол, на який вона зійшла 6 лютого 1952 року. Так, свято відбудеться з 2 по 5 червня, повідомляє Обозреватель.

Крім того, у ці дні очікується безліч цікавих заходів. Як стало відомо, на честь платинового ювілею королеви відбудеться військовий парад з церемонією виносу прапора Trooping the Colour, запалювання вогнів на маяках і подячний молебень у соборі Святого Павла в Лондоні.

Також пройде концерт живої музики, Платинова вечірка у Палаці, великий ювілейний обід і театралізована вистава.

Єлизавета II відзначить 70-річчя з дня свого вступу на британський престол. Джерело: instagram.com/theroyalfamily

Британська королева Єлизавета II. Джерело: instagram.com/theroyalfamily

Єлизавета II у молодості. Джерело: instagram.com/theroyalfamily

Джерело: instagram.com/theroyalfamily

Герцог Кентський принц Едвард супроводить королеву Великобританії Єлизавету II на традиційному параді в Лондоні на честь дня народження монарха замість її покійного чоловіка принца Філіпа. Захід відбудеться 12 червня.