Польоти між Німеччиною і РФ відновилися після взаємної призупинки

Польоти між Німеччиною та Росією відновилися після того, як обидві країни тимчасово припинили авіасполучення, повідомляє Європейська правда.

Німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що російська влада нарешті надала їй дозвіл на пасажирські рейси до Росії в червні.

"Це означає, що рейси Lufthansa до Москви та Санкт-Петербурга можуть виконуватися за планом" , – заявила речниця авіакомпанії.

У Росії Михайло Полубояринов, виконавчий директор "Аерофлоту", сказав: "Все добре, ми отримали всі дозволи" .

Інша російська авіакомпанія S7 повідомила, що також отримала дозвіл на польоти до Німеччини.

Міністерство транспорту Німеччини заявило в середу, що заблокувало прибуття рейсів російських авіакомпаній на територію країни.

Це сталося після того, як Lufthansa довелося скасувати рейси в середу, оскільки вони вчасно не отримали російський дозвіл.

Дані відстеження польотів показали кілька скасованих рейсів "Аерофлоту" та принаймні один скасований рейс S7 між Москвою й Санкт-Петербургом та різними містами Німеччини.