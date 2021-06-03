Роман Протасевич в ефірі держТБ припустив, що його "підставили"

Затриманий в Мінську Роман Протасевич, один із засновників Telegram-каналу NEXTA, визнаного в Білорусі екстремістським, в ефірі держТБ висловив припущення, що його підставили "свої ж, повідомляє "Интерфакс".

"Я вже думав про те, що єдиного разу, коли я написав, як і коли, і на якому літаку я буду переміщатися, це було в робочому чаті за 40 хвилин до вильоту (рейсу Ryanair Афіни - Вільнюс), де є, в принципі, і "ця людина", - розповів Протасевич під час оперативної зйомки. Її нарізки були представлені на ОНТ у середу.

"Однією з перших речей, про яку я подумав, - реально мене просто підставили! Я ніде про це не говорив, а щойно я це сказав, відразу опинився в Мінську. Ось відразу!" - сказав він.

За словами Протасевича, у нього був конфлікт тільки з однією людиною, яку він і підозрює в умисних діях проти себе в цій ситуації.

"У мене був особистісний конфлікт тільки з однією людиною, досить напружений. Особливо в останні дні. Спочатку у нас не було конфліктів, але на першій п'янці він сказав, що будуть проблеми. У нас в обох, мовляв, сильні характери, тому можуть бути проблеми", - зазначив Протасевич.

Він переконаний, що "у цієї людини були зв'язки з "кіберпартизанами", які і раніше займалися псевдомінуванням, причому на всій території країни і масово".

Крім того, Протасевич висловив здивування ставленням з боку радника екс-кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської Франака Вячорки, яке змінилося до нього останнім часом.

"З Франаком Вячоркою були хороші відносини. Я знімав візит Тихановської в Афінах. Все було чудово, два дні відпрацювали. Він мене хвалив. Він полетів, і менше ніж за тиждень ставлення до мене змінилося на протилежне", - зазначив Протасевич.

Він розповів, що Вячорка повідомив йому про необхідність розглянути перспективи подальшого співробітництва.

Згідно з даними, озвученими в ефірі телеканалу ОНТ, білоруська влада не мала і не могла мати жодної інформації про пасажирів на борту Rynair, а Протасевич серед інших пасажирів стояв у черзі на митний контроль в Національному аеропорту Мінськ, коли в телеграм-каналі Франака Вячорки з'явилося повідомлення про "захоплення білоруською владою Романа Протасевича".

23 травня в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Літак посадили під приводом отриманого сигналу про замінування, яке згодом не підтвердилося. Для супроводу пасажирського літака в небо було піднято винищувач МіГ-29.

Були затримані один із засновників Telegram-каналу NEXTA, визнаного в Білорусі екстремістським, Роман Протасевич, а також його подруга, студентка Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі, громадянка Росії Софія Сапега, що летіли цим рейсом. Протасевич є також редактором внесеного до списку екстремістських Telegram-каналу "Білорусь головного мозку". Сапега в опублікованому відео, знятому правоохоронцями після затримання, зізналася, що редагувала Telegram-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі".

У 2020 році влада Білорусі включила засновників NEXTA Степана Путила і Протасевича до списку осіб, які беруть участь у терористичній діяльності. Протасевич обвинувачується у справі про масові заворушення в Білорусі.

Масові протести в Білорусі почалися в серпні 2020 року після президентських виборів, переможцем яких влада оголосила Олександра Лукашенка. Опозиція не визнала підсумків цих виборів, обвинувативши владу в їх фальсифікації.