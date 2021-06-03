США вивчають питання про заходи у відповідь проти РФ через кібератаки

Президент США Джо Байден заявив, що розглядає питання про можливу відповідь Росії в зв'язку з недавніми кібератаками, повідомляє "Интерфакс".

"Ми уважно вивчаємо це питання", - сказав в середу Байден, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

Раніше в середу прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі повідомила, що адміністрація не виключає варіанту заходів у відповідь щодо Росії.

"Ми не виключаємо будь-яких варіантів", - сказала Дженніфер Псакі, відповідаючи на питання про те, чи можуть США вжити заходів у відповідь на триваючі атаки хакерів.

Компанія JBS USA - частина найбільшого виробника м'яса в світі бразильської JBS SA - 30 травень піддалася кібератаці, через що виникли серйозні збої в роботі інформаційних систем північноамериканського і австралійського підрозділів компанії, що обслуговуються серверами JBS USA.

В результаті компанії довелося призупинити операції відразу в декількох штатах Австралії, причому представники фірми не змогли назвати терміни нормалізації ситуації в цьому регіоні.

У компанії відзначили, що врегулювання проблем займе час, а це може привести до затримок в роботі з клієнтами і постачальниками JBS.

JBS веде діяльність в 15 країнах і має клієнтів приблизно в 100 державах світу.