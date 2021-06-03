Ціни на квартири стрімко ростуть: експерт назвав причини

В Україні навіть за відсутності наднизьких ставок по іпотеці та стійкого зростання економіки підвищуються ціни на нерухомість, повідомляє Сьогодні.

Причина – інфляція, що за підсумками квітня склав 8,4%. Вона призвела до подорожчання і будівельних матеріалів (особливо бетону і арматури), і робіт. Але інфляція не впливає на ринок нерухомості моментально, тому основний ефект ще попереду. До кінця року зростання цін на житло може прискоритися до 20%.

Про це розповів керівник Perfomance Management, бізнес-експерт Сергій Сароян.

Найсильніше, на його думку, подорожчають одно-двокімнатні квартири в нових будинках і на якісній вторинці. А ось житло в типовій радянській забудові може навіть подешевшати через відсутність попиту.

"Влітку продажі традиційно падають, але ми цілком можемо побачити збереження попиту, завдяки іпотечним програмам. І не варто забувати, що за відсутності інших реальних альтернатив нерухомість залишається єдиним зрозумілим способом [довгострокового] інвестування для українців", – вважає Сароян.

Він нагадав, що в Україні спостерігається досить високий інтерес до іпотеки під 7%, але говорити про масовий попит не доводиться. Через ту ж високу інфляцію Україна не може собі дозволити наднизьку облікову ставку. Але якщо іпотека стане популярнішою, зростання цін на нерухомість теж прискориться.