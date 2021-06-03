У США вакциновані проти COVID-19 отримають безкоштовне пиво

Адміністрація президента США Джо Байдена продовжує вигадувати механізми, які б викликали бажання американців вакцинуватися проти COVID-19, повідомляють ЗМІ.

Однією з останніх на цей час ініціатив є акція в партнерстві з однією з пивоварних компаній.

"Якщо Байден вакцинує 70% населення США, ми купимо американцям старше 21 року пиво", – запевняє слоган.

Згідно з умовами, для отримання безкоштовного пива потрібно вакцинуватися і зареєструватися, надавши докази того, що щеплення зроблено.

Серед інших мотиваційних пропозицій – роздача грошей, продуктів, квитків на спортивні та культурні заходи, оплачувана відпустка й т. д. При цьому в США не стоїть проблема нестачі доз вакцини або пунктів щеплення – укол можна отримати практично в кожній аптеці країни.

Мета Джо Байдена – вакцинувати 70% населення США до Дня незалежності країни (4 липня – прим. ред.).

"Чим більше людей ми вакцинуємо, тим більшого успіху доб'ємося в боротьбі з цим вірусом. З великою кількістю щеплень Америка скоро відчує літо свободи, літо радості, літо зборів і свят. Всеамериканське літо", – заявив американський лідер.

Наразі вже 62,9% дорослого населення США отримали як мінімум одну дозу вакцини, а 133,9 мільйона осіб щеплені повністю. Попри масу мотиваційних акцій і розіграшів, темпи процедури все одно не збільшуються в очікуваній прогресії.