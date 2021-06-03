Миколаїв зіткнувся зі складним вибором автобуса

Миколаїв стане наступним містом, перед яким постало принципове питання: купувати за бюджетні кошти білоруські або українські автобуси, повідомляє Autoconsulting.

Нагадаємо, що серед багатьох міст України, які проводили тендери, поки лише мер Львова Андрій Садовий, принципово відмовився від білоруських автобусів, а тепер подібний тест належить пройти і меру Миколаєва - Олександру Сенкевичу. Йдеться про тендери, що фінансуються за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку на закупівлю комунального транспорту.

Миколаївська міська рада на початку 2021 оголосила тендер на закупівлю за рахунок ЄІБ міських автобусів довжиною від 8,8 до 9,5 м. І супутні послуги на суму 4,5 млн. євро без ПДВ.

І ось 31.05.2021 року при розкритті тендерних пропозицій в фіналі опинилися 2 учасники: один з них пропонує білоруські автобуси МАЗ 206086 в кількості 46 одиниць, а другий учасник - ТОВ «Чернігівський автозавод» запропонував українські автобуси Еталон А 08128 в кількості 74 одиниць. Різниця в кількості автобусів на одну і ту ж суму кредиту - колосальна. Але ось яким буде вибір Миколаєва? - поки невідомо. І цей вибір доведеться робити меру міста Олександру Сенкевичу.

З економічної точки зору переваги придбання автобусів Еталон очевидні. Місто може або купити за 4,5 млн. Євро кредитних коштів в 1,6 рази більше автобусів і розвантажити транспортну мережу міста, або ж заощадити кошти і придбати меншу кількість автобусів, а залишок використовувати на інші цілі, наприклад на модернізацію транспортної інфраструктури міста. Та й після політичного мессенджа львівського мера, який закликав інших мерів також купувати українські автобуси, рішення на користь МАЗів буде виглядати, щонайменше, чи не однозначним і не патріотичним. Але справа не тільки в заяві Садового. Адже Україна недавно ввела спецмита на білоруські автобуси, закрила повітряний простір для літаків з Білорусі.

Як бачимо, непростий вибір належить зробити Миколаївському міськраді, і від його рішення буде залежати подальша доля і інших автобусних тендерів, що фінансуються за кошти Європейського Інвестиційного Банку. Якщо приклад Львова - це була тільки принципова позиція окремо взятого мера, то після Миколаєва - це вже стане традицією, робити вибір на користь вітчизняного виробника.