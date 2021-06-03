Федерацію ММА України очолює громадянин Росії
Федерацію змішаних єдиноборств ММА України очолює громадянин Росії Олег Рожкевич, повідомляє Обозреватель.
Витяг з російського реєстру паспортів із даними про документи Олега Рожкевича, виданими в РФ, опублікувало тернопільське видання "Без Табу".
"У нас є інформація про те, що Національну федерацію змішаних єдиноборств ММА, яка, здавалося б, повинна пропагувати патріотизм, любов до своєї Батьківщини і готовність до її захисту, на восьмому році російсько-української війни очолює громадянин Росії Олег Рожкевич. Цікаво, скільки це коштує українським платникам податків?" – написало видання.
Журналісти опублікували копії документів, які підтверджують наявність у Рожкевича чинного паспорта громадянина РФ, виданого в столиці Башкортостану місті Уфі.
"Нещодавно представники Федерації Рожкевича були серед "наукових консультантів" на захисті кандидатської дисертації скандального члена ОТЗЖ Іллі Киви. Цікаво, так?" – іронізують автори матеріалу.
Видання нагадує, що після обрання Рожкевича президентом Федерації ММА, під час виборів у місті Харкові, "спортсмени тієї ж організації брали участь у проросійських мітингах, які проводили прихильники "русского мира" і політсили ОПЗЖ".
"Також Олег Геннадійович володіє бізнесом у Росії і транспортує з країни-агресора в Україну фармацевтичні вироби. Відомо, що він має стосунок і до федерації СБИР (Загальноросійська фізкультурно-спортивна громадська організація "Федерація змішаних бойових мистецтв Росії"), зареєстрованої в Москві, президентом якої є Юмагуєн Рамазан Мухутдінович, а основний вид її діяльності – "діяльність інших громадських організацій, які не включені до інших угруповань", – пише видання.
Крім того, журналісти нагадують, що раніше Федерація ММА під керівництвом Олега Рожкевича провела в Одесі чемпіонат (перед тим зібравши внески з учасників), визначила і нагородила переможців, а потім дискваліфікувала окремих юних спортсменів, позбавивши їх нагород.
"Небайдужу українську громадськість, спортсменів, тренерів та батьків учасників Федерації хвилює питання: чи дійсно Федерація змішаних єдиноборств ММА виховує спортсменів, розвиває патріотичний дух і пропагує спорт на благо саме України? Цікаво, звернуть на проблему увагу в Міністерстві молоді та спорту України? За інформацією з власних джерел знаємо, що окрема група народних депутатів наполягатиме на з'ясуванні всіх нюансів справи і справедливому вирішенні ситуації", – йдеться в матеріалі.