Федерацію ММА України очолює громадянин Росії

Федерацію змішаних єдиноборств ММА України очолює громадянин Росії Олег Рожкевич, повідомляє Обозреватель.

Витяг з російського реєстру паспортів із даними про документи Олега Рожкевича, виданими в РФ, опублікувало тернопільське видання "Без Табу".

"У нас є інформація про те, що Національну федерацію змішаних єдиноборств ММА, яка, здавалося б, повинна пропагувати патріотизм, любов до своєї Батьківщини і готовність до її захисту, на восьмому році російсько-української війни очолює громадянин Росії Олег Рожкевич. Цікаво, скільки це коштує українським платникам податків?" – написало видання .

Журналісти опублікували копії документів, які підтверджують наявність у Рожкевича чинного паспорта громадянина РФ, виданого в столиці Башкортостану місті Уфі.

Копія російського паспорта Рожкевича, фото 1. Джерело: beztaby.te.ua

Копія російського паспорта Рожкевича, фото 2. Джерело: beztaby.te.ua

Копія російського паспорта Рожкевича, фото 3. Джерело: beztaby.te.ua

Копія російського паспорта Рожкевича, фото 4. Джерело: beztaby.te.ua

"Нещодавно представники Федерації Рожкевича були серед "наукових консультантів" на захисті кандидатської дисертації скандального члена ОТЗЖ Іллі Киви. Цікаво, так?" – іронізують автори матеріалу .

Видання нагадує, що після обрання Рожкевича президентом Федерації ММА, під час виборів у місті Харкові, "спортсмени тієї ж організації брали участь у проросійських мітингах, які проводили прихильники "русского мира" і політсили ОПЗЖ".

"Також Олег Геннадійович володіє бізнесом у Росії і транспортує з країни-агресора в Україну фармацевтичні вироби. Відомо, що він має стосунок і до федерації СБИР (Загальноросійська фізкультурно-спортивна громадська організація "Федерація змішаних бойових мистецтв Росії"), зареєстрованої в Москві, президентом якої є Юмагуєн Рамазан Мухутдінович, а основний вид її діяльності – "діяльність інших громадських організацій, які не включені до інших угруповань" , – пише видання.

Крім того, журналісти нагадують, що раніше Федерація ММА під керівництвом Олега Рожкевича провела в Одесі чемпіонат (перед тим зібравши внески з учасників), визначила і нагородила переможців, а потім дискваліфікувала окремих юних спортсменів, позбавивши їх нагород.