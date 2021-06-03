Дональд Трамп закрив блог на своєму сайті

Офіційний представник Дональда Трампа заявив, що блог колишнього екс-президента, в якому він ділився заявами після того, як більші соціальні мережі заборонили йому користуватися своїми платформами, буде назавжди закритий, пишуть іноземні ЗМІ.

Відзначимо, що Facebook і Twitter заборонили Дональду Трампу розміщення будь-яких публікацій на своїх платформах після вторгнення в Капітолій його прихильників.

Нагадаємо, що Трамп неодноразово після виборів заявляв в соціальних мережах, що голоси його виборців були вкрадені у нього широко розповсюдженим шахрайством.