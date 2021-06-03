У США повністю вакцинували понад половину дорослих жителів

Президент США Джо Байден заявив, що американський уряд домігся істотного прогресу в вакцинації населення країни від COVID-19, забезпечивши повний курс щеплень для більш ніж половини дорослих американців, повідомляє Укрiнформ.

"Ми досягли значного прогресу в тому, щоб вакцинувати людей швидко", – заявив Байден.

За його словами, 170 мільйонів американців по всій країні прийшли в пункти вакцинації та зробили щеплення.

"52% дорослих зараз вакциновані повністю, в тому числі 75% літніх людей", – зазначив президент США.

У зв'язку з цим він підкреслив: "Чим більше людей буде вакциновано, тим більший успіх країни буде в боротьбі проти цього вірусу".

Байден акцентував на тому, що уряд США зробив доступними вакцини для кожного американця і розвернув десятки тисяч пунктів для отримання щеплень від COVID-19. Це дозволило спростити карантинні правила, відновити роботу приватного бізнесу в країні й почати поступово повертатися до нормального життя.

Разом з тим президент США наголосив на необхідності всім людям, які ще не отримали щеплення, особливо у віці до 40 років, захистити себе й вакцинуватися.