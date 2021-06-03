Чому затримується контракт на бій Джошуа - Усик

Термін, відведений WBO на переговори між чемпіоном світу Ентоні Джошуа і обов'язковим претендентом на пояс, Олександром Усиком, закінчився. Сторони перебувають на завершальній стадії переговорів, і боксерська організація з нетерпінням чекає їх вирішення. Виявляється, в нинішній ситуації останнє слово залишається за британцями, повідомляє Сегодня.

Вчора ввечері промоутер українця Олександр Красюк у коментарі Sky Sports заявив, що знаходиться в режимі очікування:

"Ми чекаємо на відповідь від короля Ей-Джея. Після цього ми дізнаємося, чи достатньо він хоробрий, щоб погодитися на бій з Усиком і бути скинутим з трону. Я поняття не маю, чи розглядає він інші варіанти. На цей момент я не бачу перешкод, чому б угода не відбулася".

Тим часом промоутер озвучив гонорар﻿ за бій Усика з Джошуа.

Раніше Едді Гірн зауважував, що українець є пріоритетною метою для Ентоні. Але промоутер допускав, що чемпіон за версіями WBO, WBA, IBF все ж може відмовитися від пояса заради поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

Дивіться, як Олександр говорив про свою готовність до виходу на ринг: