Членство України в ЄС і НАТО дозволить уникнути війни
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що членство України в НАТО і Європейському Союзі дозволить покласти край штучно створеному президентом Росії Володимиром Путіним конфлікту з Україною і уникнути нової великомасштабної війни в Європі, повідомляє Обозреватель.
"Тому що тільки так можна покласти край штучно створеному Путіним конфлікту з Україною і все ж уникнути нової великомасштабної війни в Європі. Тільки взяття України, яка звичайно буде вносити свій вагомий внесок у спільну безпеку, в захист НАТО може відлякати Росію від нових військових вторгнень" , – сказав Мельник.
Посол зазначив, що кращими прикладами стабілізуючої і миротворчої ролі НАТО є вступ балтійських країн і Польщі.
"Москва тільки тоді зважиться зробити новий збройний напад, коли буде впевнена, що зможе контролювати ініційований конфлікт. Поки Україна не є членом Альянсу, поки існує цей небезпечний вакуум сили, ми і надалі будемо залишатися жертвою російського експансіонізму – з небезпечними наслідками для всього континенту . Навряд чи такий сценарій буде відповідати інтересам і Німеччини, і США", – заявив Мельник.
За його словами, зараз німецькі партнери не поділяють це бачення України, тому що вони побоюються, що таким чином нібито зможуть
"спровокувати Путіна". Однак ця
"дилема притягнута за вуха", вважає Мельник.
"Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід'ємною складовою західної спільноти цінностей, в НАТО і Європейський Союз відповідає інтересам ФРН", – підкреслив посол.
Мельник вважає, що якби Україна незабаром вступила б в НАТО, то це однозначно стало б важливим внеском у безпеку всієї Європи.
"Це було б також чітким сигналом Москві, тоді б Путін нарешті зрозумів, що йому не все дозволено, і тоді б нарешті зазнала краху і його злочинна стратегія – відокремити Україну від решти Європи і розтоптати її чобітьми російських солдатів", – сказав він.