Членство України в ЄС і НАТО дозволить уникнути війни

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що членство України в НАТО і Європейському Союзі дозволить покласти край штучно створеному президентом Росії Володимиром Путіним конфлікту з Україною і уникнути нової великомасштабної війни в Європі, повідомляє Обозреватель.

"Тому що тільки так можна покласти край штучно створеному Путіним конфлікту з Україною і все ж уникнути нової великомасштабної війни в Європі. Тільки взяття України, яка звичайно буде вносити свій вагомий внесок у спільну безпеку, в захист НАТО може відлякати Росію від нових військових вторгнень" , – сказав Мельник.

Посол зазначив, що кращими прикладами стабілізуючої і миротворчої ролі НАТО є вступ балтійських країн і Польщі.

"Москва тільки тоді зважиться зробити новий збройний напад, коли буде впевнена, що зможе контролювати ініційований конфлікт. Поки Україна не є членом Альянсу, поки існує цей небезпечний вакуум сили, ми і надалі будемо залишатися жертвою російського експансіонізму – з небезпечними наслідками для всього континенту . Навряд чи такий сценарій буде відповідати інтересам і Німеччини, і США" , – заявив Мельник.

За його словами, зараз німецькі партнери не поділяють це бачення України, тому що вони побоюються, що таким чином нібито зможуть "спровокувати Путіна" . Однак ця "дилема притягнута за вуха", вважає Мельник.

"Саме входження України, яка як з політичної, так і культурної точки зору є невід'ємною складовою західної спільноти цінностей, в НАТО і Європейський Союз відповідає інтересам ФРН" , – підкреслив посол.

Мельник вважає, що якби Україна незабаром вступила б в НАТО, то це однозначно стало б важливим внеском у безпеку всієї Європи.