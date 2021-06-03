Визнавати будь-кого олігархом буде РНБО, – законопроєкт Зеленського

Президент України Володимир Зеленський запропонував, щоб рішення про визнання особи олігархом ухвалювала Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Це визначено президентським законопроєктом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", текст якого розміщено на сайті Верховної Ради в четвер уранці.

Рішення РНБО про визнання особи олігархом набуває чинності з дня офіційного опублікування указу президента про введення його в дію.