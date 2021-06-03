7 правил як правильно мити фрукти і ягоди перед вживанням

Настало літо, а це значить, що починається фруктово-ягідний сезон. Однак ні коронавірус, ні інші віруси ніхто не скасовував. Щоб не "потрапити в пастку" потрібно знати, як правильно мити фрукти / овочі / ягоди перед вживанням, повідомляє Телеграф.

Сімейний лікар Марія Гунькало на сторінці українських лікарів-блогерів в Інстаграм назвала 7 таких правил і поділилася цікавими фактами про фрукти та овочі.

Перед миттям обов'язково потрібно мити руки, не менше 20 секунд.

Продукти варто добре промивати в проточній воді. Якщо продукт має неїстівну шкірку (банан, авокадо, цитрусові, ананас і ін.) Перед вживанням і чищенням його також необхідно мити. Цікавий факт: гриби та ківі мають їстівну шкірку, а миття ягід вимагає додаткової уваги - краще промивати їх в друшляку.

Салат і листя потрібно мити в мисці з холодною водою і ретельно промивати. Завжди вибирайте продукцію, яка не пошкоджена. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Якщо ви купуєте попередньо нарізані фрукти або овочі, зверніть увагу на їх зберігання.

Не використовуйте мило або будь-який миючий засіб. Під час миття коренеплодів (картоплі, моркви), огірків або дині можна використовувати овочеву щітку або губку, щоб краще видалити бруд. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀