Дружина Віктора Павлика показала, дитячу для сина

Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно відсвяткувала з ним першу річницю шлюбу, вже зовсім скоро вперше стане мамою і подарує співакові синочка. Пара щосили готується до радісної події - наприклад, дівчина вже підготувала кімнату для малюка, повідомляє РБК-Украина.

Як виглядає дитяча довгоочікуваного сина, Катерина показала у себе в Instagram. Кімнату майбутня мама оформила в світлих тонах - білому, бежевому, кавовому. На одному з фото Репяхова позує поруч з колискою для малюка. Вона одягнена в білу сукню міді, що підкреслює її значний животик.

Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото)
instagram.com/repyahovakate

У дитячій вже є всі необхідні меблі, а в шафах і ящиках вже лежить одяг для новонародженого.

Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото)
instagram.com/repyahovakate
Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото)
instagram.com/repyahovakate

Вагітна дружина Віктора Павлика показала, яку дитячу підготувала для сина (фото)
instagram.com/repyahovakate
"Історія вибору меблів для Михайлика. Спочатку думала купувати італійські меблі, які набагато дорожчі, ніж наші (українські). Після того, як поїздила порівняла, зрозуміла, що немає ніякого сенсу переплачувати в три рази більше. Якість ідеальна і ціна дешевше. Реально їм немає рівних. Ціна - якість. Ми задоволені шалено. Як бачите на фото у нас і шафа, і пеленатор, і ліжечко", - поділилася дівчина.

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