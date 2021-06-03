Дружина Віктора Павлика показала, дитячу для сина

Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка нещодавно відсвяткувала з ним першу річницю шлюбу, вже зовсім скоро вперше стане мамою і подарує співакові синочка. Пара щосили готується до радісної події - наприклад, дівчина вже підготувала кімнату для малюка, повідомляє РБК-Украина.

Як виглядає дитяча довгоочікуваного сина, Катерина показала у себе в Instagram. Кімнату майбутня мама оформила в світлих тонах - білому, бежевому, кавовому. На одному з фото Репяхова позує поруч з колискою для малюка. Вона одягнена в білу сукню міді, що підкреслює її значний животик.

instagram.com/repyahovakate

У дитячій вже є всі необхідні меблі, а в шафах і ящиках вже лежить одяг для новонародженого.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate