В Україні вакцинували майже 1,1 млн осіб

За добу найбільше вакциновано жителів Києва та Дніпропетровщини, а найменше уколів зроблено в Кіровоградській області, повідомляє Кореспондент.

За минулу добу в Україні було вакциновано проти коронавірусу 34 481 особу. Одну дозу отримали 28 899 осіб, а повністю імунізовані - 5 582 українці.

Протягом доби працювали 342 мобільні бригади і 406 пунктів щеплення.

За минулих 24 години найбільше вакциновано жителів Києва (3635) і Дніпропетровщини (3592). Найменше COVID-уколів зроблено в Кіровоградській області (150).

Кількість щеплень в добу:

Київ - 3635

Вінницька область - 1679

Волинська область - 303

Дніпропетровська область - 3592

Донецька область - 620

Житомирська область - 679

Закарпатська область - 335

Запорізька область - 1582

Івано-Франківська область - 175

Київська область - 2713

Кіровоградська область - 150

Луганська область - 159

Львівська область - 679

Миколаївська область - 987

Одеська область - 997

Полтавська область - 1742

Рівненська область - 839

Сумська область - 1329

Тернопільська область - 206

Харківська область - 2394

Херсонська область - 1268

Хмельницька область - 683

Черкаська область - 7189

Чернівецька область - 497

Чернігівська область - 1467

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 076 795 осіб, з них отримали одну дозу посилання - 1 076 793 особи, повністю імунізовані 138 090 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 214 883 щеплення.

Станом на 3 червня в лист очікування вакцинації записалися 625 073 людини.