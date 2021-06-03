В Україні вакцинували майже 1,1 млн осіб

В Україні вакцинували майже 1,1 млн осіб

За добу найбільше вакциновано жителів Києва та Дніпропетровщини, а найменше уколів зроблено в Кіровоградській області, повідомляє Кореспондент.

За минулу добу в Україні було вакциновано проти коронавірусу 34 481 особу. Одну дозу отримали 28 899 осіб, а повністю імунізовані - 5 582 українці.

Протягом доби працювали 342 мобільні бригади і 406 пунктів щеплення.

За минулих 24 години найбільше вакциновано жителів Києва (3635) і Дніпропетровщини (3592). Найменше COVID-уколів зроблено в Кіровоградській області (150).

Кількість щеплень в добу:

  • Київ - 3635
  • Вінницька область - 1679
  • Волинська область - 303
  • Дніпропетровська область - 3592
  • Донецька область - 620
  • Житомирська область - 679
  • Закарпатська область - 335
  • Запорізька область - 1582
  • Івано-Франківська область - 175
  • Київська область - 2713
  • Кіровоградська область - 150
  • Луганська область - 159
  • Львівська область - 679
  • Миколаївська область - 987
  • Одеська область - 997
  • Полтавська область - 1742
  • Рівненська область - 839
  • Сумська область - 1329
  • Тернопільська область - 206
  • Харківська область - 2394
  • Херсонська область - 1268
  • Хмельницька область - 683
  • Черкаська область - 7189
  • Чернівецька область - 497
  • Чернігівська область - 1467

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 076 795 осіб, з них отримали одну дозу посилання - 1 076 793 особи, повністю імунізовані 138 090 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 214 883 щеплення.

Станом на 3 червня в лист очікування вакцинації записалися 625 073 людини.

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