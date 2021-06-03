В Україні вакцинували майже 1,1 млн осіб
За добу найбільше вакциновано жителів Києва та Дніпропетровщини, а найменше уколів зроблено в Кіровоградській області, повідомляє Кореспондент.
За минулу добу в Україні було вакциновано проти коронавірусу 34 481 особу. Одну дозу отримали 28 899 осіб, а повністю імунізовані - 5 582 українці.
Протягом доби працювали 342 мобільні бригади і 406 пунктів щеплення.
За минулих 24 години найбільше вакциновано жителів Києва (3635) і Дніпропетровщини (3592). Найменше COVID-уколів зроблено в Кіровоградській області (150).
Кількість щеплень в добу:
- Київ - 3635
- Вінницька область - 1679
- Волинська область - 303
- Дніпропетровська область - 3592
- Донецька область - 620
- Житомирська область - 679
- Закарпатська область - 335
- Запорізька область - 1582
- Івано-Франківська область - 175
- Київська область - 2713
- Кіровоградська область - 150
- Луганська область - 159
- Львівська область - 679
- Миколаївська область - 987
- Одеська область - 997
- Полтавська область - 1742
- Рівненська область - 839
- Сумська область - 1329
- Тернопільська область - 206
- Харківська область - 2394
- Херсонська область - 1268
- Хмельницька область - 683
- Черкаська область - 7189
- Чернівецька область - 497
- Чернігівська область - 1467
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 076 795 осіб, з них отримали одну дозу посилання - 1 076 793 особи, повністю імунізовані 138 090 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 214 883 щеплення.
Станом на 3 червня в лист очікування вакцинації записалися 625 073 людини.