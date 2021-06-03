"Коля, ти ж оболонський": нардепи Шуфрич і Тищенко не поділили владу

Між нардепами Нестором Шуфричем і Миколою Тищенком трапився конфлікт через посаду керівника україно-угорської міжпарламентської групи.

Депутат від ОПЗЖ Шуфрич підкреслив, що зі списку керівників органом відкликали двох депутатів – його і Валерія Лунченка, єдиних, хто має угорське походження.

Нардеп упевнений, що це було зроблено "заради третьої людини в країні" – депутата від СН Миколи Тищенка.

"Коля, ну який ти угорський? Ти ж оболонський!" – поскаржився Шуфрич, натякаючи на "кримінальну" кличку Тищенка, поширювану ЗМІ.